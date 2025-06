Ex-Bachelor Fabrizio und Rina haben sich getrennt

Nach eineinhalb Jahren Beziehung haben Fabrizio Behrens (34) und Rina Tavares (23) ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden haben sich 2023 in der 3+-Kuppelshow «Der Bachelor» kennen und lieben gelernt. Künftig werden der Ex-Rosenkavalier und seine Auserwählte getrennte Wege gehen, wie sie am Sonntag auf Instagram verkünden. «Ihr Lieben, Rina und ich hatten gemeinsam eine wunderschöne Zeit. Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben viel erlebt und viele besondere Momente geteilt. Dafür sind wir unendlich dankbar», heisst es in den ersten Zeilen ihres Statements.