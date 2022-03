Ex-«Bachelor»-Kandidatin Mia Madisson hat geheiratet

In ihrer Instagram-Story verrät das Reality-Sternchen ihren Followerinnen und Followern, dass sie dem Tätowierer Matteo Rocco (30) in Las Vegas das Ja-Wort gegeben hat. Obwohl die Beziehung von Mia und Matteo erst vor wenigen Wochen publik wurde, scheint sie sich ihrer Sache also sicher zu sein.