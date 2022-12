Vujo Gavric ist Vater geworden

Wilde Party zur Feier vom Baby

Ganz aufs Party-Machen verzichten will Vujo Gavric aber auch als frisch gebackener Papa nicht. So hat der 36-Jährige am Samstagabend unter anderem mit Ex-Bachelor-Kollege Janosch NIetlispach (33) gefeiert. Dies offenbart die Instagram-Story von Nietlispach. «Wenn man nicht für seinen Neugeborenen feiert, wann dann?», schreibt Nietlispach zu einem Foto von sich, Vujo Gavric und dessen Bruder Nikojaj (38) an einer Party. «Gratuliere, Brate!», freut sich Nietlispach für Gavric. Zum Babyfoto von Gavric mit seinem Novak prophezeit Nietlispach ausserdem eine glorreiche Bachelor-Zukunft für das Baby: «Bachelor 2050 - Novak Gavric», kommentiert er und weiter: «Willkommen in der Familie».