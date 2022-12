Winterzauber in St. Gallen

Eli Simic zeigt ihren liebsten Weihnachtsmarkt

Die Schweiz ist in Weihnachsstimmung und was in dieser Zeit nicht fehlen darf, sind Weihnachtsmärkte. Die waschechte St. Gallerin Eli Simic nimmt uns mit auf einen Bummel über den Markt in ihrer Heimatstadt.