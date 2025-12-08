Ex-Eishockeyprofi Philippe Seydoux findet in der Kunst neu zu sich

«Philippe ist in der Kunst derselbe, der er auf dem Eis war. Er hat diese unverwechselbare Zielstrebigkeit», sagt Yves Seydoux (72) merklich stolz. «Was er schafft, hat Tiefe und ist berührend. Bei uns daheim hängt eines seiner Werke.»



Philippes Bilder sind schwelgerisch, erinnern oft an einen rosaroten Himmel. Darauf schreibt er englische Gedichte, die er laufend in einem Büchlein sammelt. «Manchmal sehe ich ein Wort auf der Leinwand, das ich ergänzen muss, manchmal eines, das ich wegstreiche oder falsch schreibe. Ich mag es, verschiedene Perspektiven darzustellen, den Prozess und die Lehren, die ich aus meinen Bildern ziehe.» Sein Markenzeichen ist eine Herzwolke. Jedes Bild hat eine. Sie steht für ein grösseres Ziel – unter anderem für den Traum, nach New York zu gehen.



In den vergangenen Jahren reist Seydoux Dutzende Male in die Metropole, bis er beim letzten Mal auf der Strasse landet. «Ich lebte bei einer Freundin, als mich die Kreativität überkam und ich ihre Wohnung mit unzähligen Leinwänden vollstellte – bis sie mich rausschmiss.» Nach einer Zeit im Hostel in Chinatown kann er die Rechnungen nicht mehr bezahlen und versucht sich als Strassenkünstler. «Ich habe vor einem Café in der Lower East Side einige Bilder verkauft, meine Schulden beglichen und vom Hoteldirektor dann meinen Pass zurückbekommen, sodass ich wieder nach Hause fliegen konnte. Irgendwann werde ich nach New York zurückkehren und richtig gross ausstellen, das habe ich mir versprochen!»