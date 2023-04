Was haben Sie als Nächstes vor?

Für mich war das ganze Projekt mit der Padelhalle ja Neuland. Meine Freunde und ich haben vieles selber gemacht. Aber ich habe dabei gemerkt, was mich am meisten interessiert: nämlich Marketing und Sponsoring. Das würde ich gern auch in Zukunft machen. Cool wäre natürlich, dabei im sportlichen Bereich zu bleiben, weil ich hier schon viel Erfahrung sammeln konnte.