Ex-Finanzstar Jan Schoch will die Hotellerie revolutionieren

Mondholz aus nahen Wäldern

Der gebürtige Appenzeller bleibt ein Visionär – und das merkt man beim ersten Schritt ins jetzt eröffnete «Huus Quell». Farben und Formen sind nach Feng-Shui ausgewählt. Das «Huus» strahlt Wohlbefinden aus, als wäre es schon immer da gewesen. Viel tragen die Tapeten, Kissen und Decken aus dem über hundertjährigen Textilunternehmen Jakob Schlaepfer dazu bei. Aber auch die Holzkonstruktion ganz ohne Nägel und Schrauben. 6000 Stämme fällten Arbeiter in den nahen Wäldern bei abnehmendem Mond. Die enorme Menge des Gesamtprojekts bindet laut Schoch über 3000 Tonnen CO2 und macht es mit seiner CO2-Bilanz zum nachhaltigsten Bauwerk seiner Art.