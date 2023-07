Die Stimme der Fussball-WM

Anpfiff für Rinast ist beim Auftaktspiel Neuseeland gegen Norwegen am 20. Juli. Tags drauf kommentiert sie ihr erstes Schweizer Spiel mit den Gegnerinnen Philippinen. Sie sagt: «Es ist schön für mich zu wissen, dass ich mein altes Team auf diese Weise begleiten kann.» Mit Freude schaut sie ihrer neuen Arbeit entgegen. Sie fühlt sich leicht und euphorisch, aufgeregt und gespannt. Endlich könne sie eine WM mit dem ganzen Drumherum geniessen und das Land kennenlernen. Sie freut sich auf eine andere Perspektive – und auf die Kälte. Denn in Neuseeland ist es Winter. «Mir ist es zu heiss hier!», sagt sie lachend an diesem strahlenden Samstagmorgen in Zürich. Die warme Daunenjacke ist also eingepackt. Was auch in Rinasts Koffer nie fehlen darf: ihr Kalender, in den sie zeichnet und Tagebuch schreibt. Und ihre geräuschunterdrückenden Kopfhörer: «Mit Musik komme ich vor der Sendung in den richtigen Fokus.» Rinast kommentierte dieses Jahr bereits die U21-EM der Männer.