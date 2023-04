Ariella Kaeslin ist jetzt Physiotherapeutin

«Das war hart...», schreibt Ariella Kaeslin zu ihrem Post auf Instagram, freut sich dafür umso mehr über ihren frisch erworbenen Bachelor. Das Anatomiebuch in der einen, eine Nachbildung eines menschlichen Gehirns in der anderen Hand, strahlt sie in die Kamera. Zwei weitere Bilder zeigen Kaeslin bei ihrer praktischen Arbeit in einer Physiotherapie-Praxis.