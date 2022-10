Stéphanie Berger will leben – nicht überleben

Im Alter von 45 Jahren wisse sie, wie wichtig es sei, wie man mit sich rede, was für einen Dialog man mit sich führe. Konkret meint sie damit, dass man aufpassen soll, sich nicht in eine Negativspirale hinein zu manövrieren, nicht zu jammern, sondern sich Zeit für sich zu nehmen und aktiv zu werden. In Fall von Stéphanie Berger bedeutet das, eine Stunden joggen zu gehen, wie sie jubelnd erzählt. «Die Energie fehlt noch», sagt sie aber ohne ein bisschen Kampf erreiche man halt auch nichts. Etwas ernüchtert stellt sie fest: «Ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauert, bis mein Körper wieder in Shape ist.»