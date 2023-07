Ex-Miss Silvia Affolter und Ronald Sauser trennen sich

Im Flugzeug kennengelernt

Vor rund 25 Jahren lernten sich Silvia Affolter und Ronald Sauser kennen – in einem Flugzeug auf dem Weg in die Ferien auf Mallorca. «Silvia war mit ihrem kleinen Sohn an Bord – und ich habe mich sofort in sie verliebt», so Sauser im Interview nach der Hochzeit 2019. «Ich hätte sie am liebsten Knall auf Fall geheiratet.» Doch es vergingen etwa zehn Jahre, bis Sauser und Affolter ein Paar wurden. Und die Hochzeit folgte erst nach zehn Beziehungsjahren. Doch jetzt ist die Ehe nach vier weiteren gemeinsamen Jahren am Ende.