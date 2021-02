Sarah vermeidet krasse Details über den Missbrauch. Sagt lediglich, dass ihr Vater an ihr, die zwischen fünf und dreizehn Jahre alt war, «Handlungen verübte, die ein fünfjähriges Kind zunächst nicht versteht. In diesem Alter ist das Gehirn nicht bereit dafür. Da diese Taten von jemandem kamen, dem ich vertraute, sagte ich mir, dass ich es tun muss. So wie man es auch akzeptiert, dass man in die Schule muss, obwohl man nicht will.»