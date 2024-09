Ex-Mister-Schweiz Claudio Minder eröffnet Schuh-Shop in Bagdad

Die Eröffnung ist ein Erfolg

Wissam Allamy ist am Tag der Eröffnung in seinem Element. Er organisiert einen Lastwagen samt LED-Werbebildschirm. «Krass, jetzt müssen wir in den Irak kommen, um solche digitalen Neuerungen zu erleben», meint Minder lachend. Gut, dass es an dem Tag kaum Stromausfälle gibt wie sonst oft. Überrascht hat Claudio Minder und Karl Müller, wie modern und fortgeschritten Bagdad ist. «Die Stadt mit zehn Millionen Einwohnern ist sehr technologisiert.» Es sei spannend mitzuerleben, wie sehr sich das Land zurzeit entwickle. «Hätte es hier keinen Krieg gegeben, wäre es wohl bereits ein zweites Dubai.» Die Gastfreundschaft der Iraker sei überwältigend. «Die Gespräche mit den positiv gestimmten Einwohnern haben mir Hoffnung gegeben», so Müller nach der Eröffnung des 77. Shops in aller Welt.