Ex-Nasa-Direktor Thomas Zurbuchen ist bereit für den Neustart

Doch was ist eigentlich mit dem Sternenhimmel? Jenem Anblick, der Thomas Zurbuchen einst dazu brachte, sein Heimatdorf Heiligenschwendi BE zu verlassen und die religiöse Welt seiner Eltern gegen einen Studienplatz an der Uni einzutauschen? «Hier in Zürich sieht man nicht so viele Sterne, aber das ist kein Problem für mich», sagt Zurbuchen. «In unserem Haus in Utah habe ich jeweils das ganze Panorama.» Sowieso: Wichtiger als sein persönlicher Blick in den Himmel ist ihm gerade die Förderung der neuen Schweizer Weltraumforscherinnen und -forscher. Denn für Zurbuchen ist klar: «Da haben wir noch Luft nach oben.»