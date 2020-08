Ex-SRF-Frau Patrizia Laeri verliert ihren Job

Nun ist Laeris neue Aufgabe nach anderthalb Monaten schon wieder Geschichte. Wie der Wirtschafts-TV-Sender am Montagabend mitteilte, wird der Betrieb eingestellt. Am Sonntag war in einer Krisensitzung des Vewaltungsrats beschlossen worden, Konkurs anzumelden. Die sinkenden Einnahmen wegen der Coronavirus-Pandemie seien beträchtlich gewesen, die Umsätze des Unternehmens eingebrochen, heisst es weiter. Der Sachwalter werde nun die Liquidation der Gesellschaft in die Wege leiten. Es werde alles unternommen, um die Folgen dieses Entscheids für die 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu begrenzen, teilte das Unternehmen mit.