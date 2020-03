Nach dem Schlusspfiff gegen YB solidarisierte sich wohl die halbe Schweiz mit St. Gallen. Spürten Sie dies persönlich?

Ich spüre grundsätzlich grossen Respekt für unsere Arbeit – egal, ob in Basel, Thun oder Zürich. Am Montag erlebte ich aber etwas ganz Spezielles. Ich war für eine Sitzung der Swiss Football League in Bern und kaufte am Bahnhof ein Getränk. Da rief mir der Verkäufer im breitesten Berndeutsch zu: «Hopp Sanggaue!»