Eveylne Binsack will doch nicht in den Nationalrat

«Die Schweiz hat in meinen Augen an Souveränität verloren»

Wie sie der Zeitung weiter erzählt, sei sie eigentlich eher ein unpolitischer Mensch, jedoch eine Person, die über eine ausgeprägte Beobachtungsgabe verfüge. Als Bergführerin und Mentalcoach hätte sie Einblick in die Geschichten von vielen Menschen. «Bei vielen zeigt sich eine latente Angst. Bedauerlicherweise befeuern Teile der Politik diese Angst, anstatt sie zu lösen. So hat die Schweiz in meinen Augen an Souveränität verloren. Ich will die Menschen durch ihre Ängste hindurch zu Stärke und Souveränität führen», so Binsack. Der SVP stünde sie vor allem Nahe, «weil sie an die Eigenverantwortung der Bürger glaubt und verstanden hat, dass diese, wenn sie gefördert wird, zu eigener Stärke führt.»