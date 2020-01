Fabienne Bamert überrascht bei Jass-Debüt mit Muskeln und Humor

«Achtung, Russi-Sprung. Das ist schon der Russi-Sprung. Schon durch», ruft sie begeistert. «Achtung, Anfahrt Hundschopf», schreit sie vergnügt und kichert immerzu. «Ui, ui, ui», entwischt es der 32-Jährigen mehrmals, als in der Abfahrts-Einblende eine schwierige Stelle kommt. Dazwischen stellt Bamert ihrem prominenten Gast die drängendsten und spannendsten Fragen. «Bernhard, wer hat in diesen 90 Jahren die Lauberhorn-Abfahrt am besten im Griff gehabt? Was haben die besser gemacht, als alle anderen?», will sie von ihrem Gast wissen.