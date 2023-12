Fabienne Gyr ist schönste Schweizerin: «Und das mit 35!»

Ganz besonders freut Gyr an der Auszeichnung, dass sie auch noch mit Mitte Dreissig einen Schönheitswettbewerb gewinnen kann: «Und das mit 35!», kommentiert die «Sportpanorama»-Moderatorin auf ihrer Instagram-Story und verrät auch gleich ihr «Schönheitsgeheimnis»: So trage etwa Make-up-Artistin Lilian Eggenberger massgeblich zu ihrer äusseren Schönheit bei. «Das Geheimnis: Wundervolle Menschen, die mich so schön machen!», schreibt sie zu einem Selfie von sich mit der Maskenbildnerin.