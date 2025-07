«Ich fühle mich glücklich und sehr wohl mit meinen kurzen Haaren», sagt Fabienne Louves zur Schweizer Illustrierten. Privat habe sie in den vergangenen Monaten immer wieder Fotos mit ihrer natürlichen Frisur gemacht. «Aber meine kurzen Haare via Instagram erstmals öffentlich zu zeigen, das hat Mut gebraucht», sagt sie. «Es war für mich – wie schon das Interview zu meiner Erkrankung – ein weiterer wichtiger Schritt.» Diese Entscheidung sei eng mit ihrer Krankengeschichte verbunden. «Die kurzen Haare erinnern mich an das, was passiert ist. Mit der Perücke ist es einfacher, den Krebs zu vergessen.» Doch sie arbeite daran, dass sich das ändere, Schritt für Schritt. «Dieses erste Bild ist für mich wichtig und schön – auch weil liebe Menschen an meiner Seite waren, als es entstanden ist.»