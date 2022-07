«Ein Teilchen zu entdecken ist sexy»

Die langen Gänge im Gebäude aus den 60er- Jahren wirken etwas verstaubt, an manchen Wänden blättert der Putz. In der Chefetage im Hauptgebäude scheint der gemusterte Teppich schon etwas in die Jahre gekommen. Gianotti kommt auf die Minute pünktlich, stellt die alte Klimaanlage an und gibt zu verstehen: Los mit den Fragen!