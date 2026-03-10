Fährt Veronica Fusaro mit einem alten Song nach Wien?

Einen ersten Hinweis auf den ESC-Song gab Veronica Fusaro am Montag. Sie veröffentlichte einen 20-sekündigen Clip, in dem sie an einem edel gedeckten Tisch mit einem Cüpli sitzt. Den Titel «It's All Gonna Be Okay» bezeichnete sie 2025 als musikalische Verbildlichung eines Memes, in dem eine Figur gelassen an einem Tisch sitzt und «This is fine» sagt, während alles um sie herum brennt. Ob das im endgültigen Videoclip am Ende auch so ist? Das bleibt abzuwarten. «Blick»-Informationen, dass es sich um einen sehr rockigen ESC-Beitrag handeln soll, würden auch für «It's All Gonna Be Okay» sprechen.