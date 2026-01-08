Falsches Mami von Beatrice Egli zockt Fans ab

Schon im Sommer 2025 hatte Beatrice Egli ihre Fans auf Instagram vor Fake-Accounts gewarnt: «In letzter Zeit sind vermehrt Fake-Accounts im Umlauf, die sich als ich ausgeben und falsche oder irreführende Informationen verbreiten.» Original-Tickets für die 23 Konzerte ihrer Tournee «Tanzen – Lachen – Leben» sind ausschliesslich über die offiziellen Vorverkaufsstellen erhältlich. Fans sollten wachsam bleiben und verdächtige Profile melden, um den Betrug zu stoppen, so die Sängerin.