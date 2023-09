Tochter Sina (19) ist nach erfolgreich bestandener Matura erst kürzlich von einem Austauschjahr in Minnesota (USA) zurückgekehrt. Sie fühlt sich wie im falschen Film: «Alle meine Erinnerungsstücke sind im Haus. Ob ich sie je zurückerhalte?» Die jüngere Tochter Lea (16) geht in Glarus in die Kantonsschule. Was sie am meisten vermisst? «Mein Zimmer – und die Aussicht auf das Glärnischmassiv.»