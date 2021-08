Familie Rigozzi geniesst den Sommer in vollen Zügen

Die Fotos, die uns von Christa via Instagram aus Italien erreichen, könnten durchaus eifersüchtig machen. Denn die Familie geniesst nicht nur schönstes Wetter mit warmen Temperaturen und Sonnenschein, sondern hat sich auch an hübschen Orten einquartiert. Vier Wochen Ferien ermöglichen es der Familie, ihre Auszeit entspannt anzugehen. Mit einer Tasse Kaffee wird in den Tag gestartet, es bleibt Zeit, um sich am blühenden Oleander sattzusehen und mit den Kids ausgiebig im Pool zu planschen. Herrlich!