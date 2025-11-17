«Familie und Beruf sind eine Jonglage»

Stören Sie solche Kommentare?

Es ärgert mich, dass wir als Gesellschaft nicht weiter sind. Und es ärgert mich auch, dass es einen Einfluss auf mich und meine Söhne hat. Es kostet mich nach wie vor immer wieder Kraft, mich gegen ein Gefühl der Unzulänglichkeit zu wehren. Es gab Zeiten, da fand ich es schwierig, arbeiten zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, ich würde meinen Kindern dadurch nicht genug geben. Der Film «Hallo Betty» ist das erste Projekt, seit ich Mutter bin, welches ich ohne schlechtes Gewissen realisiert habe. Das liegt einerseits an viel innerer Arbeit, am gemeinsamen Einsatz meines Partners und mir für eine gleichberechtigte Familienverantwortung und wohl auch daran, dass meine Kinder inzwischen elf und fünfzehn Jahre alt sind.