Familienzuwachs bei Anja Zeidler

Anja glaubt nicht an Zufälle

Wie also ist Anja nun auf den Hund gekommen? Eine Vermittlerin, die wusste, dass sich Anja und Milan irgendwann einen Hund wünschen, kontaktierte sie. Sie habe einen Hund aus Banja Luka geholt und an eine andere Schweizer Familie vermittelt. Diese war aber enttäuscht. Der Hund sei zu ruhig. «Wie kann man so sein!?», fragt sich Zeidler kopfschüttelnd.