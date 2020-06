«Wirst du Mami, Anic?»: Diese Frage stellte ein Fan Anic Lautenschlager, 36, zu ihrem neuesten Instagram-Post. Der zeigt die SRF3-Moderatorin mit Musiker Sam Himself. Lautenschlager verweist mit dem Bild auf das spannende Radiogespräch mit dem «SRF 3 Best Talent», in dem es um den Kampf gegen Rassismus ging.