Fanny Smith trainierte mit Alpin-Frauen

Mit Blick auf die kommenden Monate hat sie vor allem die WM im Engadin im Fokus: «Das ist eine Einmal-im-Leben-Chance. Eine Skicross-WM in der Schweiz gab es noch nie!» Obwohl es noch ein paar Monate dauert, sei dieses Ereignis schon sehr präsent. An den Testevent in der vergangenen Saison hat Smith zwiespältige Erinnerungen: «Ich hoffe, dass die Strecke bis im nächsten März technisch etwas anspruchsvoller wird. Ich starte jetzt schon in meine 16. Saison. Aber eine Kursführung, bei der die körperlichen Voraussetzungen so wichtig waren wie im Engadin im vergangenen Januar, habe ich noch nie gesehen.» Auf dieser Strecke sei es für sie als kleine und leichtgewichtige Athletin schwierig gewesen, Tempo aufzubauen. Dennoch qualifizierte sie sich für den Final, doch die physischen Nachteile waren augenscheinlich. Die zweitleichteste Fahrerin dort war 15 Kilogramm schwerer als sie. Fanny Smith ist eine Sportlerin, die ihre Ambitionen klar deklariert. Auch die Gedanken an die Winterspiele 2026 in Norditalien weckenihren Kampfgeist. Es wäre ihre fünfte Olympiateilnahme und für sie erneut ein kleines Märchen: «Es ist schon ein Traum, einmal an einem solchen Anlass dabei zu sein. Und wenn man es fünf Mal erleben darf, ist das kaum zu übertreffen.»

100 Prozent