Fechter Max Heinzer verrät das Babygeschlecht

In Sachen Baby-News ist Max Heinzer, 33, richtig kreativ: Am 23. April dieses Jahres verkündete der Fechter via Instagram, dass er und Frau Janique, 27, im August erneut Eltern werden. Der Schnappschuss der Familie hätte nicht fröhlicher sein können – die Eltern sowie ihr erstgeborener Sohn Mael, 2, springen in die Luft.