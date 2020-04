Fechter Max Heinzer wird zum zweiten Mal Papa!

Wie sehen im Moment eure Tage aus?

Ich trainiere rund fünf bis sechs Stunden am Tag. Mein Coach hat mir ein Krafttraining zusammengestellt und ich gehe in ein Studio, in dem ich allein trainieren kann. Wunderbar ist, dass wir Zmorge, Zmittag und Znacht als Familie essen können. Wir unternehmen auch viel, sind an der frischen Luft, gehen Wandern oder auf den See. Natürlich immer nur wir drei. Aber die Familienzeit geniesse ich sehr. Und ich kann sie auch mit dem Training verbinden, denn wenn wir zum Beispiel auf die Rigi wandern, nehme ich Mael und unseren Proviant auf den Rücken. Das ist ein super Workout!