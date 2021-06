Federer macht das Tour-Leben ohne Familie zu schaffen

In seinem erstes Grand-Slam-Turnier seit den Australian Open 2020 und nach zwischenzeitlich zwei Knieoperationen setzte der Maestro damit ein Ausrufezeichen. Nach seiner Rückkehr auf Sand in Genf, bei der er sich schon in der Startrunde geschlagen geben musste, ist der Erfolg in Roland Garros eine Erleichterung. «Es tut sehr gut, wieder mal gewonnen zu haben, denn die Trainings habe ich satt. Ich denke, ich war in den letzten vier, fünf Tagen schon selbstsicher», erklärte er nach dem Match gemäss «Blick» gegenüber den Medien. Alles in allem «fühlte ich mich viel besser und komfortabler» als noch in Genf.