Federer und Nadal ernten Spott mit neuer Werbekampagne

So hochkarätig die Besetzung, so sehr ging die Bildsprache der aufwendigen Kampagne in die Hose: Das Hauptsujet zeigt Roger Federer und Rafael Nadal vor atemberaubendem Panorama, schneebedeckten Bergen und grauem Winterhimmel. Die beiden tragen Cashmere-Rolli, T-Shirt und natürlich die Louis-Vuitton-Rucksäcke, und hier wirds wirklich seltsam, Kletterseilen und Iso-Matten. Klingt nicht realistisch? Sieht auch nicht so aus. So sehr, dass sogar vermutet wurde, das Bild sei mit der Hilfe künstlicher Intelligenz entstanden. Das aber widerlegt ein hübsch geschnittenes Making-of, auf dem zu sehen ist: Nadal und Federer haben sich tatsächlich dem wilden Winterwetter gestellt und in eleganter Designerkleidung mit unpraktischen Lederrucksäcken so getan, als seien sie in den Bergen zum Klettern gewesen.