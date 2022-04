«Krieg in Europa ist so unzeitgemäss»

Federica de Cesco, 84, fährt mit der Hand über ihr raspelkurzes weisses Haar: «Mein neuer Look», sagt sie zur Begrüssung und lacht. «Ich hatte genug vom Färben und Föhnen.» Dann bittet sie ins Wohnzimmer, in ein wohlgeordnetes Sammelsurium aus antiken Erbstücken, Reisesouvenirs und Fotografien. «Tee oder Kaffee?», fragt ihr Mann, Kazuyuki Kitamura, 75, und verschwindet in der Küche. «Der Traum jeder Ehefrau», sagt de Cesco und fügt an: «Ich bin sehr ungeschickt, schmeisse dauernd etwas um, mein Mann gleicht das mit seiner Eleganz aus.» Seit zwölf Jahren leben Federica und Kazuyuki in einer grosszügigen Wohnung hoch über der Luzerner Seepromenade mit Blick auf den Pilatus. Und seit 51 Jahren sind die Schriftstellerin und der japanische Fotograf ein Paar. «Wir machen alles zusammen», sagt sie. «An meinen Lesungen setzt sich Kazu immer in die hinterste Reihe und liest in einem Buch, er ist diskret, keine Redetasche wie ich.»