Felix Blumer ist mit Leib und Seele Wetterfrosch

Das Wetter hat es Blumer schon seit seiner Jugend angetan. «Mich ärgerte es wahnsinnig, wenn ein Fest oder Anlass ‹verschiffet› war.» Nach der Matur studierte er an der ETH Zürich physische Geografie, schloss 1988 als diplomierter Naturwissenschaftler in den Fächern Klimatologie, Hydrologie und Glaziologie ab. Als ein Professor Freiwillige für ein Projekt in China suchte, war Blumer Feuer und Flamme. 1987 verbrachte er für seine Abschlussarbeit vier Monate auf einem Gletscher auf rund 4000 Metern Höhe in der Provinz Xinjiang. «Als ich nach Hause zurückkam, war ich abgemagert wie ein Strich in der Landschaft.»