Anna Rosenwasser, 31, arbeitete während vier Jahren und bis vor Kurzem bei der Lesbenorganisation Schweiz. Daheim in Schaffhausen gründete sie einen queeren Jugendtreff mit und war lange im Vorstand der LGBTQ-Organisation Milchjugend. Vergangenes Jahr hat Rosenwasser ein Buch über queeren Sex («Queer Sex – Whatever The Fuck You Want!») mitherausgegeben. Sie ist freischaffende Autorin und wohnt in Zürich.