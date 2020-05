«Ferien im Inland ist die richtige Tat!»

«Storchen» und «Widder» sind also leer?

Die Auslastung liegt im einstelligen, knapp zweistelligen Prozentbereich. Das ist momentan in ­allen Städten so. Dass die Restaurants wieder ­öffnen können, ist ein Wermutstropfen. Denn wie wir in der Branche sagen: «Mit dem Liegen verdient mans – mit dem Sitzen verliert mans.» Die Hotels brauchen also Logiernächte.