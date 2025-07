«Fernseher zum Fenster rausgeschmissen haben wir nie»

Ob es über die Tour hinaus weitere Pläne auch für ein neues Album gibt, ist offen. «Vielleicht haben wir schon nach einem halben Jahr wieder Streit», spielt Malli scherzhaft auf die früheren Zeiten an. «Und wir wussten auch nicht, wie die Reaktionen auf die Reunion sein würden», sagt Monnier. «Doch das Feedback ist überwältigend. Das erste Konzert in der Mühle Hunziken war in sieben Stunden voll. Das zweite Konzert tags darauf, und jetzt verkaufen wir schon Tickets für den dritten Auftritt dort. Auch die anderen Shows laufen gut. Und mittlerweile kommen bereits Anfragen für Konzerte im Sommer und Herbst 2026 rein», so Monnier.