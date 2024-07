Die Schweizer Nati steht im Viertelfinal

Spielfreude bringt Erfolg

Es ist ein ständiger Spagat zwischen Konzentration und Abschalten. Die Verantwortlichen unternehmen alles, damit kein Lagerkoller aufkommt und die Stimmung top ist. Im Waldhotel Stuttgart hat der Staff einen grossen Spielcorner für Xhaka & Co. eingerichtet. «Wir fordern uns beim Poker oder Black Jack gegenseitig heraus», so Verteidiger Fabian Schär (32). «Wir sitzen dann zusammen wie in einer grossen Familie. Es macht richtig Spass in dieser Gruppe.» Am liebsten spiele er «Brändi Dog», verrät Kwadwo Duah (27). «Auch wenn ich erst neu bin in der Nati, haben mich alle warmherzig und mit offenen Armen empfangen. Ich fühle mich sehr wohl in diesem Team.»