Dürfen Erwachsene Kinder im Film küssen?

Doch wie sieht es rechtlich in so einer Szene aus? Wir haben mit den Intimitätskoordiantorinnen Ximena Sànchez und Désirée Wenger über dieses heikle Thema gesprochen. Intimitätskoordinatoren sind an Filmsets oder bei Theaterproduktionen essentiell, wenn in diesen intime Handlungen vorkommen. «Dazu gehören physischer Intimität, simulierte sexuelle Handlungen und partielle oder ganzheitliche Nacktheit», erklärt Désirée Wenger. Es sei wichtig, dass sich die involvierten Personen wohlfühlen und nichts tun müssen, was sie nicht wollen. Intimitätskoordinatoren sind dafür da, den Schauspielerinnen und Schauspielern in entsprechenden Szenen zu helfen, die Illusion einer Handlung zu erzeugen, ohne, dass man eine Grenze überschreitet. Ausserdem üben sie im Vorfeld mit den Schauspielernden, um mit ihnen herauszufinden, ab welchem Zeitpunkt sie sich mit einer Handlung oder in einer Situation unwohl fühlen – körperlich als auch psychisch.