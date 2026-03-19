Filmlegende Ursula Andress wird 90 Jahre alt!

Trotz Status als Weltstar hat sie ihr Privatleben nie dem Beruf untergeordnet. Als Ursula Andress mit 43 Jahren von ihrem 15 Jahren jüngeren Geliebten Harry Hamlin ihr einziges Kind, Dimitri, bekam, erklärte sie: «Es hat keinen Sinn, ein Baby auf die Welt zu stellen und sich nicht selbst um sein Wohl zu kümmern.» So liess sie für ihr Baby alle Filmprojekte fahren und stillte es selbst. Ihr Sohn ist heute 45-jährig und lebt ebenso diskret wie seine Mutter.



Jeder weiss, wie die schöne Gärtnerstochter aus Ostermundigen 1962 weltberühmt wurde: Mit 26 Jahren spielte sie im allerersten Bond-Film die Muscheltaucherin Honey Rider. Im weissen Bikini stieg sie aus den karibischen Fluten, zwei grosse Muscheln in den Händen und ein Soldatenmesser am Bikini-Gürtel – wie eine schaumgeborene Göttin, deren Auftritt noch heute alle späteren Bond-Girls überstrahlt. Mit dieser Kultszene aus «James Bond – 007 jagt Dr. No» lancierte Ursula Andress die Legende der Bond-Girls und avancierte über Nacht zur Ikone der Popkultur. Man könnte sie sogar als feministische Ikone bezeichnen. Denn so selbstbewusst wie diese junge, natürliche und athletische Schönheit dem Geheimagenten mit dem Messer in der Hand gegenübertritt, das hatte man zuvor noch nie gesehen.