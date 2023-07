Am nächsten Abend kam ein befreundeter Tierarzt zu Monika Fasnacht und Ehemann Reto May nach Hause, um Filou zu erlösen. «Das waren die schlimmsten 24 Stunden meines Lebens», erinnert sich das Hunde-Mami. «Dann war es aber schön, dass Filou in seinem gewohnten Umfeld Abschied nehmen konnte. Er ist in meinen Armen in unserem Garten gestorben», schildert Monika Fasnacht den bewegenden Moment. Der Abschied war minutiös durchgeplant: Nachdem sich Monika Fasnacht und Reto May verabschieden konnten, holte jemand vom Krematorium Filou ab. «Den toten Hund über Nacht bei mir zu Hause haben zu müssen, hätte ich nicht ertragen», so Fasnacht.