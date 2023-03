«Ich bin quasi zwei verschiedene Personen»

Der Start als «Tagesschau»-Moderatorin wäre für Florence Fischer fast zum Fiasko geworden. Denn just am Tag ihrer ersten Sendung, stellten ihre Stimmbänder kurzfristig den Dienst ein. «Die Premiere war für mich ein kleines Wunder. Ich habe mich darauf gefreut, war auch nervös. Und an dem Tag selber war meine Stimme weg. Es kam nur ein Krächzen, es war mir völlig klar, dass das mit dem Moderieren so nicht hinhaut», erzählt die 38-Jährige dem «Sonntags Blick». Dass es dann mit der Mittagsausgabe doch noch klappte, hat die Zürcherin ihrer Moderations-Kollegin Monika Schoenenberger zu verdanken. «Sie hat mir die grossartige Kombination aus Honig, Ingwer und Zitrone in heissem Wasser empfohlen und ich habe raue Mengen in mich hineingeschüttet. Und der Tipp zeigte Wirkung. «So konnte ich doch noch die ganze Sendung moderieren. Das habe ich sehr genossen und in bester Erinnerung behalten.»