Florian Fox – Anwalt mit Country im Blut

Heute ist Florian Roth, wie er mit richtigem Namen heisst, 31-jährig und erzählt von damals: «Während mein Vater an regnerischen Samstagen an seinem grossen Schreibtisch sass, Pfeife rauchte und Pläne studierte, spielte ich am Boden mit der Modelleisenbahn. Im Hintergrund ertönte der ‹Folsom Prison Blues› von Johnny Cash. Das hat mich geprägt.» Amerikanische Musik hat in seiner Familie eine lange Tradition. Sein Vater Ueli Roth (88) ein Urenkel von ABB-Brown-Boveri-Gründer Charles Eugene Lancelot Brown, studiert in Harvard und Berkeley Architektur und arbeitet in den 1960er-Jahren in New York bei den renommierten Landschaftsarchitekten Clarke & Rapuano als Städteplaner. Dort hilft er mit, die Innenstadt der Musikmetropole Nashville zu gestalten. Als Musikliebhaber kauft er sich Schallplatten der Grossen der Americana Music. Sie finden sich heute im Regal im obersten Stockwerk des Bünishofs.