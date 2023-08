«Augen und Ohren muss ich überall haben»

«Es gibt Tage im Herbst, an denen ich im Kontrollturm arbeite und kein einziges Flugzeug sehe – nur eine graue Nebelwand. Dann sind wir stärker auf unsere Systeme angewiesen. Meine Arbeit ist dann keine andere, ich muss höchstens grössere Abstände zwischen den Flugzeugen einhalten. Als Apron-Controller leite ich den Verkehr am Boden. Dazu gehören Flugzeuge und Fahrzeuge wie Pushback-Traktoren auf dem Vorfeld. Ich bin immer mit mehreren Pilotinnen und Piloten gleichzeitig über Funk in Kontakt, muss deshalb meine Augen und Ohren überall haben. An Spitzentagen gibts rund 750 Flugbewegungen, und ich bin pro Schicht mit etwa 250 dieser Flugzeuge in Kontakt. Zwischenfälle gibts sehr selten. Vor zehn Jahren ist mal ein Pilot in der Nacht bei Regen in den Rasen rausgerollt, weil er die Rasenflächen zwischen den Rollwegen nicht richtig gesehen hat. Er ist stecken geblieben, man musste das Flugzeug während mehrerer Stunden bergen. Mit den Pilotinnen und Piloten rede ich Aviation English. Das ist ein fachspezifisches Englisch ohne Floskeln. Alle Piloten weltweit kennen diese Sprache. Einer von vielen Funksprüchen ist zum Beispiel: Swiss one-seven-three-four startup and pushback approved. Damit spreche ich zuerst den Piloten der Swiss-Maschine mit der Flugnummer 1734 an, dann weiss er, dass er die Triebwerke anlassen kann und der Traktor ihn rausstossen darf. Alle zwei Jahre müssen wir zum medizinischen Check, ab 40 sogar jährlich. Wir arbeiten maximal zwei Stunden am Funk, da die Arbeit hohe Konzentration erfordert. Dann gibts 30 Minuten Pause. Manche Kollegen gehen dann schnell raus an die frische Luft etwas lesen oder essen. Ich liege gern ein bisschen auf dem Sofa im Aufenthaltsraum.»

Roman Kistler, 39, Apron-Controller