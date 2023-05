Die Federers besuchen den Formel-1-GP in Miami

Und wo der Formel-1-Zirkus halt macht, sind auch die Schönen und Reichen nicht weit weg. So fanden sich auch in Miami diverse Stars ein, darunter Sängerin Shakira (46), Schauspieler Vin Diesel (55), Ex-Skifahrerin Lindsey Vonn (38) oder die Tennis-Schwestern Serena (41) und Venus Williams (42). Bei letzteren kam es denn auch zu einem freudigen Wiedersehen mit dem Maestro, auch wenn sich Serena und Roger erst gerade letzte Woche an der Met Gala in New York begegnet sind. Und gleich noch ein alter Weggefährte und Rivale auf der Tennis-Tour begegnete Federer, denn mit dem Argentinier Juan Martín del Potro (34) war gleich noch ein weiterer Ex-Tennis-Star in Miami anwesend.