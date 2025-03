Francine Jordi in der Skischule bei Salar Bahrampoori

Der nächste Ausflug steht fest

Auf der Terrasse der Beiz geniessen die beiden die wärmenden Sonnenstrahlen und das einzigartige Bergpanorama. «Die Natur, die wir in der Schweiz haben, ist traumhaft», schwärmt Francine Jordi. «Ich habe das Gefühl, dass viele vergessen, was für einen Einfluss die Natur auf den Körper hat. Nach einem Tag an der frischen Luft sind meine Batterien direkt wieder voll.»