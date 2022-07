Francine Jordi lässt am ESAF die Hüften schwingen

Vom 26. bis 28. August ist es wieder so weit: In Pratteln findet das alljährliche Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. Und eine Hymne hat der Event nun auch. Francine Jordi (45) hat die Ehre, den Song «Zäme ha – zäme stah» gemeinsam mit der Alphornbläserin Lisa Stoll und dem Jodler Sepp Amstutz zu performen. Eine grosse Ehre für sie, wie Francine Jordi laut «Blick» sagt. Daher habe sie auch nicht lange gezögert, als man sie anfragte, schliesslich hat sie selbst Schwinger in der Verwandtschaft, weshalb sie besonders eng mit der Veranstaltung verbunden ist. «Auf der Cousin-Seite meiner Mutter hatte und hat es einige aktive Schwinger. Unter anderen Marco Hadorn, der gerade vor kurzem einen Kranz gewonnen hat, was mich besonders freut», erzählt Jordi.