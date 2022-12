Francine Jordi verletzt sich beim Sprung von der Bühne

«Ich bin wie ein Fussballer fit gespritzt worden»

Diese Woche reiste Jordi nach Offenburg, Deutschland. Von Dienstag bis Donnerstag probte die Musikerin an Krücken, bevor am Freitag aufgezeichnet wurde. In der Show werden wir eine Jordi ohne Krücken sehen. «Ich bin wie ein Fussballer fit gespritzt worden, der Arzt machte auch eine Gelenkpunktion. Dennoch konnte ich mich nicht so frei bewegen, wie ich es gerne getan hätte. Aber ich bin dankbar, dass ich überhaupt mitmachen konnte.»