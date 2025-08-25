Kind will ihren Kontostand wissen

Das Kind blieb hartnäckig und fragte Jordi direkt, ob sie etwa 10'000 auf dem Konto habe. Jordis Antwort kam lachend: «Ja, 10'000 kriege ich hin.» Im weiteren Verlauf des Gesprächs enthüllte die Sängerin, die seit über 25 Jahren im Schlagergeschäft erfolgreich ist, noch mehr über ihre ungewöhnliche Herangehensweise an Finanzfragen.