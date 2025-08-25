Kind will ihren Kontostand wissen

Die Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi hat in der ARD-Sendung «Immer wieder sonntags» überraschend offene Einblicke in ihre finanzielle Situation gegeben. Die 48-Jährige wurde von Kinderreportern live in der Sendung nach ihrem Kontostand gefragt und musste eingestehen: «Ich habe keine Ahnung.»
Das Kind blieb hartnäckig und fragte Jordi direkt, ob sie etwa 10'000 auf dem Konto habe. Jordis Antwort kam lachend: «Ja, 10'000 kriege ich hin.» Im weiteren Verlauf des Gesprächs enthüllte die Sängerin, die seit über 25 Jahren im Schlagergeschäft erfolgreich ist, noch mehr über ihre ungewöhnliche Herangehensweise an Finanzfragen.
Schwester stellt Francine Jordi immer genug Geld zur Verfügung
«Das macht alles meine Schwester, ich sag's euch. Ich weiss nicht mal, wie viele Konten ich habe», gestand Jordi offen. Trotz dieser Unwissenheit macht sich Francine Jordi aber keine Sorgen um Geld und Finanzen.
«Ich habe einfach Spass an meinem Job – und bisher hat sie mir immer so viel Geld zur Verfügung gestellt, dass ich durchkam», erklärte sie weiter.